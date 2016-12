La emocionante noche en que Arica reconoció a once de sus hijos más ilustres

En una noche cargada de emoción, con un Teatro Municipal abarrotado y con un público alegre y participativo, que con gritos y aplausos fervorosos entregó su tributo popular a estos vecinos y vecinas connotados, se realizó la ceremonia de reconocimiento los once nuevos ‘Hijos Ilustres’ de la ciudad de San Marcos de Arica.

Se trata de Ricardo Soto Pedraza, Nicolás Hrepic Gutunic, Samuel Morales Abarza, María Teresa Madrid, Bernardo Arriaza torres, Pedro ‘Latigo’ Torres, Otilia Chavarría Gómez, Ximena Sánchez Carvajal, Cristina Miles Constenla, Arturo Vélez Pacheco y Francisco Rothhammer Engel.

Pertenecientes a los más diversos ámbitos de acción, científico, académico, turístico, artístico y deportivo, entre otros, y de los más disímiles rangos etáreos, jóvenes y adultos mayores, estos once merecedores de la condecoración ‘San Marcos de Arica’ por servicios destacados, fueron vitoreados a más no poder por familiares, colegas y amigos, en una noche de abrazos y de llantos emocionados que hicieron estremecerse al viejo ‘Municipal’.

Entre todos ellos y liderando la ceremonia estaba el alcalde Salvador Urrutia Cárdenas, quien al hacer uso de la palabra entregó un justo homenaje a cada uno de estos ariqueños y ariqueñas, junto a la concejala Miriam Arenas, el concejal Juan Carlos Chinga y los concejales electos Carlos Ojeda, Paul Carvajal y Luis Malla.

“Ellos representan lo que toda sociedad debe tener; ciudadanos y ciudadanas que con su ejemplo, sobre todo con su ejemplo, mueven los valores y la calidad humana de toda una comunidad. Son de distintas edades y de las más variadas actividades, han trabajado con vocación y con esfuerzo para que, en sus ámbitos de acción, las cosas sean aún mejores”, expresó el alcalde Salvador Urrutia.

También desde el podio principal y con la emoción latente, la notable profesora, investigadora, especialista en educación especial y actual directora de la escuela F-22 ‘Ricardo Olea Guerra’, Ximena Sánchez Carvajal, habló en nombre de todos estos Hijos Ilustres.

“Hablo con la emoción y el honor al reconocimiento al simple acto de convivir con otros y otras, con el único propósito de superar nuestras diferencias y no claudicar en nuestro actuar diario de servicio a la comunidad”, señaló en su discurso de agradecimiento la profesora Ximena Sánchez, con toda una vida dedicada a la educación especial.

Junto al doctor Urrutia, también se encontraba presente como invitado especial el alcalde electo, el periodista Gerardo Espíndola Rojas.

“Esta vez se premia a la gente en vida, sus obras y su acciones y es lo que realmente debemos acostumbrarnos a hacer. Las cosas buenas siempre quedan en segunda plano en la prensa, por ejemplo. Ahora estamos destacando a aquellos ariqueños y ariqueñas que han puesto el corazón, el amor, la energía, la vocación y la pasión en lo que hacen y es un justo reconocimiento”, señaló el alcalde electo, Gerardo Espíndola Rojas.

Movilizándose con un práctico carrito eléctrico por entre medio de la gente que salía del evento, estaba también el profesor Nicolás Hrepic, uno de los más longevos de estos flamantes Hijos Ilustres.

“Estoy feliz porque aunque yo no soy ariqueño de nacimiento, hace muchos años que me he declarado nacionalizado ariqueño. Hay que trabajar siempre tratando de hacer las cosas bien, Yo jubilé pero no me senté, nunca bajé los brazos, seguí trabajando y hemos hecho una bonita obra”, expresó el profesor Nicolás Hrepic Gutunic.

Se trató de una ceremonia vibrante donde uno de los más aplaudidos fue el profesor y director Arturo Vélez Pacheco, la danza apasionada y un semidesnudo del bailarín y coreógrafo Samuel Morales estremecieron la cátedra y donde todos terminaron saltando y riendo sobre el escenario del vetusto ‘Municipal’, entre abrazos, ‘selfies’ y felicitaciones, que sin duda quedarán para la historia.