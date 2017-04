Cinco jóvenes, pertenecientes al club Centro Atlético Formativo, CAF, representarán a Arica y Parinacota en Tarija, Bolivia, sede de la competencia de esta disciplina.

Arica, 17 de abril de 2017

A menos de una semana de inaugurarse una nueva versión de los Judejut Bolivia 2017, Cristóbal Victorino, Paolo Orellana, Eduardo Camp, María Paz Álvarez y Camilo Rumier, todos deportistas del Centro de Entrenamiento Regional (CER) del IND, están decididos a traer nuevas medallas para Arica y Parinacota. “No creo que el tema de la altura afecte tanto, pero tampoco es algo que se pueda asegurar al 100%. Estoy tranquilo, hemos entrenado mucho”, comentó Cristóbal. El joven estudiante del liceo A-1, quien se probará en la carrera de los 100 metros vallas, participará en sus primeros Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina, pese a sus 11 años de experiencia en el atletismo. “Mi mejor año fue el 2014, cuando salí Mejor Atleta de Regiones, tuve la mejor marca técnica en 80 mts vallas, y salí campeón del Sudamericano Escolar”, expresó.

Roberto Paolo Orellana, más conocido por su segundo nombre, también se entrena para las pistas en Tarija. “Cuando estaba en el colegio siempre era de los más rápidos y un profesor me invitó a entrenar en el CAF”, recordó. Paolo disputará los 800mts con sus pares de Bolivia y Perú “Me siento preparado. He entrenado todo el verano, así que me debería ir bien. Empecé con el atletismo hace 8 años y lo sigo pasando igual de bien que cuando empecé”, declaró.

Con menos experiencia, pero las mismas ganas, su compañero Eduardo Camp disputará las medallas en el salto largo. “Llevo un poco menos de un año entrenando acá. Fue muy curioso, porque siempre me gustó el atletismo, pero no participaba, hasta que un día un profesor me dijo que viniera al estadio. Yo pensé que era un juego, pero cuando terminamos me avisaron que había quedado clasificado para el nacional. Fue una sorpresa. Esta es mi primera competencia internacional, pero estoy tranquilo”, manifestó el joven de 13 años.

María Paz Álvarez y Camilo Rumier son los otros dos deportivas del CER que llevarán el nombre de la región hasta Tarija. “No estoy nerviosa, pero si ansiosa, porque quiero que empiece pronto”, comentó María Paz, de 12 años. La joven participará en los 800mts planos, tras 10 meses practicando la disciplina. “Empecé en la academia de atletismo, me gusta mucho porque se pasa muy bien. Voy a ponerle muchas ganas a la competencia, así que estoy tranquila”, declaró. Cerrando el quinteto se encuentra Camilo, quien vivirá su cuarto Judejut. “Empecé jugando fútbol, pero después me cambié de deporte. Estoy bastante tranquilo por lo que se viene”, expresó el deportista que actualmente cursa segundo año de Pedagogía en Educación Física.

Ellos son parte del equipo de 19 atletas que competirán en Tarija, entre el 24 y 29 de abril, representando a Arica y Parinacota.