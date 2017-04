A menos de una semana de iniciar viaje a la ciudad de Sucre, los 12 jóvenes que competirán en nombre de Arica y Parinacota entre el 25 y 29 de abril, destacan que a pesar de la exigente preparación, no exenta de sacrificios, se sienten felices de esta oportunidad propiciada por el Ministerio del Deporte y el IND.

Arica, 16 de abril 2017

A toda máquina se encuentra trabajando el equipo de natación ariqueño a pocos días de partir a Sucre para participar en los Judejut Bolivia 2017. Ya llevan dos meses de intenso entrenamiento, intentando simular la presión a la que se verá sometido su cuerpo en condiciones de una altura que supera los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar. No es fácil y lo saben, por lo que los técnicos del equipo de 12 deportistas que conquistaron el derecho de representar a Arica y Parinacota, han centrado su quehacer en un plan hipóxico y subacuático, con el fin de aumentar su capacidad toráxica.

Para muchos de ellos, esto ha significado llegar con la mochila directo desde el colegio, cambiarse y tirarse a la piscina a entrenar 3 horas, aguantando el viento en la tarde que ha tenido a un par de ellos agripados. Aunque la verdad, sienten que el sacrificio vale la pena. Por lo menos así lo comenta Natalia Meriño Correa, de 16 años del Club Mantarrayitas, que por primera vez sale a competir afuera del país. Ella reconoce que feliz cumple con los sacrificios que ha tenido que hacer. Aprendió a nadar hace tres años en el programa presidencial que ejecuta el IND, Escuelas Deportivas Integrales y luego inició la práctica competitiva de esta disciplina. “En un inicio la natación no se me daba fácil, lo que me significó entrenar duramente de lunes a sábado, lo que me permite al día de hoy contar varios logros y marcas”

Por su parte, Alexis González Correa, de 18 años, del Club Agua Arica, ya lleva 9 años entrenando y ha participado en varios campeonatos nacionales y sudamericano. Espera en estos Judejut romper algunas de sus marcas tanto en crol como en espalda, bajando su tiempo de 27 a 25 segundos. Está orgullosos del deporte que practica y de lo que ha ido logrando, “Con la natación he tenido la oportunidad de viajar, conocer nuevas personas y nuevos lugares. Además de obtener experiencias no tan sólo en materia deportiva, sino además en desarrollar otras habilidades, al ser el más antiguo en la piscina, me toca apoyar a mis compañeros en las competencias que participamos, y eso te hace crecer como persona” destacó Alexis.

El equipo de natación que representará Arica está compuesto además por Emanuel González, Gerardo Cutipa, Eder Vega, JoaquínRuiz, Jorge Mancilla, Natalia González, Esteffany Ramírez, Ximena Donoso, Elena Morales y Katalina Cárdenas, los cuales estarán bajo la supervisión de los técnicos Macarena Pino y Luis Alberto Rivera. Ellos iniciarán viaje el 22 de abril, para debutar el 25 del mismo mes, en Sucre.