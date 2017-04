FISCALIZACIÓN SEMANA SANTA: REALIZAN LLAMADO A CONSUMIR PESCADOS Y MARISCOS EN LOCALES ESTABLECIDOS

Un llamado a comprar pescado y mariscos en lugares establecidos, realizaron esta mañana autoridades regionales en el comienzo de una serie de fiscalizaciones que realizarán diversos servicios públicos de la región de Arica y Parinacota

Debido a la alta demanda de consumos de recursos marinos que se originan en los días previos a Semana Santa podría producirse una serie de incumplimientos de normas de extracción, salud, transporte, comercialización de los recursos pesqueros

Es por esto que el Comité de Fiscalización Interinstitucional (COFI) de la región de Arica y Parinacota, compuesto por funcionarios de la seremi de salud, servicio de impuestos internos, Armada, Carabineros y encabezado por la Directora Regional Sernapesca y el Seremi de Economía; realizaron hoy la primera inspección de este período previo a la festividad religiosa.

Al respecto el seremi de Economía, Franz Castro comenta que “lo que busca el COFI es la unión de todos servicios que tengan alguna injerencia en la fiscalización de estos productos, entregando de esta forma el bienestar de las familias. En este sentido hemos empezado esta semana las inspecciones con los distintos organizamos públicos, para que el usuario tenga la tranquilidad que los prduictos que van a consumir están y en el caso de los congelados, que la cadena de frío y las etiquetas de vencimiento estén como corresponde”.

Por otro lado la seremi de salud, Giovanna Calle, señala que “en víspera de Semana Santa aumenta el consumo de mariscos y pescados, y es por eso, que durante estas fechas, la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota refuerza su programa anual de fiscalizaciones a los locales de expendio de productos del mar, con la finalidad de verificar en terreno el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y garantizar así la salud de la población regional”. Además recalca la importancia de que la comunidad extreme las medidas sanitarias en el hogar, durante la manipulación de los alimentos con el fin de evitar intoxicaciones.

Hoy están en veda los locates, el loco, ostión y el camarón de río; por lo cual la directora del Servicio Nacional de Pesca, Jacqueline Álvarez, hace un llamado a solo consumir estos recursos del mar si es que viene congelados. “Este año le estamos dando muy fuerte a lo que es la pesca ilegal. Por lo tanto, si quieren consumir productos como estos deben comprarlos en locales de venta de congelados en donde viene de una planta con una acreditación de origen comprobada”.

Cabe destacar que estas fiscalizaciones también se realizan junto a la armada en el mar, en donde se ven desde las medidas de seguridad de las personas que realizan la extracción de productos como también las medidas de salud, verificando la calidad de las aguas, la calidad del producto que está saliendo.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones

La seremi de Salud entregó una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones así como para reconocer pescados y mariscos frescos.

Principales medidas de prevención:

1.-Hervir los mariscos por al menos 5 minutos, no basta con lavarlos.

2.- Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos y después de ir al baño.

3.- Lavar las superficies y utensilios de cocina que han estado en contacto con alimentos de riesgo antes de usarlos nuevamente.

4.- Evitar la contaminación cruzada, manteniendo separados los alimentos crudos de los cocidos. 5.- comprar y consumir los mariscos en lugares autorizados.

6.- Recordar que el jugo de limón no elimina los microorganismos de los alimentos

7.- Mantener los mariscos refrigerados a menos de 5º C y separados de otros alimentos.

¿Cómo reconocer los pescados y mariscos frescos?

-Los pescados deben tener los ojos sobresalientes, brillosos y transparentes.

-Las agallas deben ser de color rojo vivo, brillante.

-Las escamas y la membrana o tela de la cavidad abdominal deben estar bien adheridas, olor característico y la carne debe ser dura, firme y elástica al tacto.

– Los mariscos siempre deben estar vivos, olor a fresco y al ser tocados deben reaccionar cerrando sus valvas en el caso de los bivalvos (choritos, cholgas, etc.)