Con un improvisado “Malón”, fue inaugurada la primera “Feria del Adulto Mayor Activo” 2017, con sesenta y siete stands que ofrecen diversos productos de manufactura propia, expuestos y a la venta para la comunidad.

Con la alegría que caracteriza a esta generación, se realizó el acto inaugural de la feria ubicada en calle de 21 de mayo, esquina Prat, que se desarrolla sólo tres veces al año.

La feria existe desde el año 2014, y ha sido parte de una tradición de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, que, genera un espacio importante, para el cuidado, entretención y protección de las personas mayores.

ADULTOS MAYORES ACTIVOS

Norma Urizar Narea, valoró la oportunidad: “es una excelente oportunidad para todos nosotros los Adultos Mayores, porque de esta forma demostramos las cosas maravillosas, que siempre hemos hecho y que antes del dos mil catorce, la hacían y estaban guardaditas, sin poder mostrarla y venderlas”, recalcó.



La actividad comenzó con tres pies de cueca, del grupo perteneciente al taller de danzas folclóricas de la casa comunal, posteriormente, se ejecutó el tradicional corte de cinta, abriendo el acceso a la comunidad, quienes, maravillados, comentaban la excelencia de los productos.

La inauguración cerró con una masiva fiesta de “Rock and Roll”, integrando dos generaciones, que atrajo a los transeúntes del paseo peatonal 21 de mayo, no sólo a observar, sino a bailar, el “electrizante” ritmo, que marcó a varias generaciones.

De los cientos de transeúntes que se acercaron a mirar la fiesta, Juan Carlos Ortiz, no dudó en “sacar brillo” a la baldosa: “me gusta la alegría, me gusta participar, ahora que yo vi bailando a los Adultos Mayores me dieron ganas de bailar, me siento muy feliz porque el baile te da alegría”, destacó.

Una generación participativa y que apoya la puesta en valor de los Adultos Mayores, se destaca, Javiera Bustos, acompañó la presentación de Rock and Roll y señaló: “me gusta mucho ayudar y acompañarlos, porque igual tengo mi abuelita, gracias a Dios, y me gusta que estén bien, que disfruten, que gocen de la vida todavía, siendo que están en una edad que no ha muchos los dejan y apoyan para participar en estas cosas”, recalcó.

PRÓXIMAS FERIAS

Las próximas ferias serán en los meses de agosto y noviembre, la invitación queda extendida para todas y todos los Adultos Mayores, a participar e integrarse a la oferta, que la Oficina Comunal del Adulto Mayor tiene.