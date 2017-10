200 mascotas, entre perros y gatos, ya sean machos o hembras, han sido esterilizadas en los primeros cuatro días de funcionamiento de la Clínica Veterinaria Móvil Municipal, jornadas que son parte del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, PTRAC.

Cabe mencionar que esta iniciativa es ejecutada por la Ilustre Municipalidad de Arica, a través de la oficina de Medio Ambiente y es financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE y viene a cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Municipal n°3 del año 2016, y la nueva Ley Nº 21020, sobre tenencia responsable de mascotas de compañía.

Mascotas

“Pelusa” y “Odioso”, fueron las primeras mascotas de la jornada en ser esterilizadas, sus dueños satisfechos con el procedimiento, solo tuvieron palabras de agradecimiento para las Municipalidad y los profesionales que laboran en la Clínica Veterinaria Móvil.

“Para mí es lo más lindo que están haciendo, hay tanto perro en la calle y que está sufriendo, por eso estoy contenta por todo lo que están haciendo”, señaló Ana María Durán, dueña de “Pelusa”.

Por su parte, Dayanira, dueña de “Odioso”, comentó la importancia de las esterilizaciones, ya que hay gente que no tiene los recursos para operar a su mascota, “me encanta porque es lo mejor, hay personas que no tienen la situación económica para poder operar a su perrito, esto es lo mejor pudieron haber hecho”.

Procesos

Las cirugías son parte de un proceso que está debidamente organizado, es así que las atenciones comienzan a partir de las 9 horas, ocasión donde se entregan los números a las mascotas para la esterilización.

Luego viene la inscripción del animal en los registros de la veterinaria, posteriormente la anestesia y la cirugía.

Una vez concluida la esterilización, la que puede llegar a durar 10 minutos como máximo, la mascota es llevada a caniles especialmente habilitados para el post operatorio, y una vez que el animal vuelve de la anestesia es entregado a su dueño.

“Es un procedimiento corto, dura entre 5 a 10 minutos con anestesia general, se les hace un tatuaje y pasan a la zona del post operatorio, están entre media hora a 45 minutos y una vez que se pueden mover por su propia voluntad, se lo entregamos a los dueños, le entregamos una receta de antibióticos y anti inflamatorios”, expresó Álvaro Stecher, médico veterinario.