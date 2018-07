A partir del momento en el que decides contratar paquetes turísticos, deberás saber qué incluyen los mismos y procurar que se ajusten a tus intereses y necesidades. Existen paquetes de viajes para todos los gustos, presupuestos y destinos. Por eso, para conseguir el indicado es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes. A continuación compartimos 7 recomendaciones para elegir la mejor opción.

1. ¿Qué es un paquete de viaje?

Los paquetes de viaje son ofertas que lanzan las agencias por fechas y temporadas específicas. Las opciones más comunes son semana santa, carnaval, navidad o aquellas fechas que contengan un asueto o fines de semana largo. Estos paquetes se pueden personalizar a gusto de cada viajero, por eso es necesario tener en claro qué tipo de viaje deseas realizar.

2. ¿Cómo encontrar paquetes baratos?

Si se quieren conseguir paquetes de viaje más económicos, hay que ser flexible con las fechas y no aferrarse a viajar sí o sí en un día determinado. Es muy probable que encuentres ofertas mucho más convenientes una semana antes o una semana después de la fecha que tenías prevista, y en ello reposa la importancia de la flexibilidad.

3. ¿Cómo corroborar que los paquetes contratados por Internet son seguros?

En principio, se deben visitar las redes sociales y chequear que efectivamente se está tratando con una empresa de viajes. Estando seguro de esto, puedes investigar los comentarios y críticas de sus seguidores para confirmar que se trata de un servicio de calidad. Constata que las páginas web incluyen “https” al inicio para asegurarte de que las operaciones estarán encriptadas con un código de seguridad y recién ahí ingresa tus datos personales y de tus tarjetas de crédito.

4. ¿Con qué cuentan los paquetes de viaje “todo incluido”?

Los paquetes de viaje pueden incluir o no alojamiento, vuelos, alimentos, bebidas, traslados, guías turísticas, seguros médicos, seguros de viajeros y mucho más. Los paquetes “all inclusive” suelen incluir todos estos servicios. Si piensas contratar uno de ellos debes cerciorarte que efectivamente sea así, para luego no verte obligado a gastar de más en aquello que no tenías previsto dentro del presupuesto.

5. ¿Cuáles son las características de los paquetes de viajes que no son “todo incluido”?

Hay algunos paquetes de vacaciones que no incluyen comidas ni bebidas, o bien ofrecen un servicio alimenticio diferente a los paquetes “all inclusive”. Puede que los hoteles sólo ofrezcan desayunos y se deba pagar las demás comidas por fuera del presupuesto. Estos paquetes suelen ser más económicos pero nos obligan a gastar en el lugar de destino.

6. ¿Conviene contratar un asesor de viajes?

Si bien sabes cuál es tu viaje ideal, en cuanto a destinos, hoteles y paseos, consultar con un asesor de viaje puede ayudar a organizar y planificar mejor la estadía. Debes expresarle tus gustos e intereses y se encargará de encontrar lo que estás buscando. Además, seguramente podrá conseguir precios más económicos y accesibles.

7. ¿Es mejor optar por un itinerario flexible?

Algunos paquetes incluyen itinerarios con demasiadas actividades, y otros tal vez cuenten con muy pocas. Indaga qué ofrecen en tu paquete y procura escoger un itinerario flexible y completo para aprovechar el viaje al máximo.