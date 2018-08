De las 611 patentes de alcoholes que existen en nuestra comuna, 8 no fueron renovadas por el Concejo Municipal. Con esta decisión el cuerpo colegiado puso término a un exhaustivo proceso de revisión que consideró las infracciones informadas a los Juzgados de Policía Local y las denuncias efectuadas por vecinos que han visto afectada su calidad de vida a causa del excesivo consumo de alcohol.

Para la no renovación de las patentes de alcoholes, los ediles se basaron en los criterios establecidos por la Comisión Presupuesto, Comercio e Industria del Concejo Municipal, Juzgados de Policía Local y direcciones de Administración y Finanzas y Prevención y Seguridad Humana de la Municipalidad de Arica.

Bien común

“A nosotros nos interesa cualquier cantidad lo que piensan los vecinos. Nosotros tenemos que trabajar por el bien común, no por el bien de algunas personas a las que no se les quita la patente, sino que la pierden porque no cumplen con la ley”, dijo la concejala y presidenta de la Comisión Presupuesto y Comercio del Concejo Municipal, Miriam Arenas Sandoval.

Cabe destacar, que la no renovación de las patentes de alcoholes que acumularon 3 o más partes, va de la mano de las acciones que la actual gestión municipal está llevando para disminuir la ingesta en exceso de bebidas alcohólicas que termina en borrachera y genera riñas y accidentes de tránsito con resultado de muerte.