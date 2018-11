Fondos que en total alcanzan los $28 millones recibieron los pequeños mineros de Arica y Parinacota, a través de los fondos correspondientes al Programa de Asistencia y Modernización de la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA 2018), del Ministerio de Minería.

En resumen, la Central Única Regional de Pequeños Mineros recibió $23.379.500.-, que beneficiarán a cada uno de sus asociados. Estos fondos buscan potenciar el desarrollo sustentable-en este caso de la minería artesanal y pequeña minería- por intermedio de la capacitación, fomento y transferencia tecnológica. El presidente de la Central de pequeños mineros, Eduardo Álvarez, señaló que: “este aporte que nos ha entregado el ministerio de minería, es realmente significativo (…) nos permitirá optimizar nuestros recursos, nuestra producción, generar mejores condiciones laborales, comprar equipamiento para ser usado por nuestros asociados (…) súper agradecidos de las gestiones de nuestro Seremi Mauricio Valencia y el compromiso del ministerio con reactivar la pequeña minería en la región”, señaló Álvarez.

Otro de los beneficarios con la entrega de estos recursos PAMMA 2018, fue la productora minera no metálica Marcela Pérez dueña de la empresa “Geosinter”, quien recibió $5.050.000.- de parte del ministerio del ramo.

“yo me siento feliz de ser mujer y estar comprometida con la mineria, nunca había recibido un apoyo. Me siento súper favorecida (…) esto me ayudará enormemente y agradezco las gestiones de la autoridad regional y nacional”, dijo Pérez, quien es productora de bentonita.

Por su parte, el Seremi de minería, Mauricio Valencia, calificó de histórico este aporte para los pequeños mineros de la región. “hoy día marcamos un hito para Arica y Parinacota -es el monto más alto entregado a la comunidad minera regional (minería artesanal) y a la vez estamos en un proceso de reactivación de la pequeña minería (…) Estamos en proceso de una iniciativa de desarrollo regional”, dijo la autoridad regional.

El Seremi destacó además, la inclusión de la mujer en este fomento productivo, argumentando que la beneficiaria Marcela Pérez es un ejemplo a seguir al estar contribuyendo a la región y al país en este caso a través de la minería no metálica.