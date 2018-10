Pequeños mineros de la región apuestan a generar su primer cátodo de cobre

Como una oportunidad real y cierta calificaron los pequeños mineros de Arica y Parinacota la posibilidad de generar su primer cátodo de cobre de la región y con ello darle un valor agregado a su trabajo no solo vendiendo “piedras”, sino que además participando de todo el proceso metalúrgico.

Y esto se transformaría en realidad en el primer semestre de 2019, tras la instalación de la primera planta móvil de cátodos de cobre en la región, que se enmarca dentro del proyecto Kasem Arica SpA. La instalación de la planta “verde”, ya aprobó sus primeros trámites de desarrollo-exportación y en los próximos días, sus ejectutivos presentarán el plan de cierre (requisito obligatorio para actividades mineras -grandes o pequeñas- , que solicita la autoridad pertinente, en este caso el Sernageomin). Si todo cumple la normativa vigente, la aprobación estaría para diciembre del presente año y tras ello, la puesta en marcha de la planta, demora, según su representante, Dieter Garafulic, no más de 4 meses. “Esta es una oportunidad excelente para la región, porque sería la primera vez que se estaría dando un sistema de minería verde, de minería ecológica, tratamiento de minerales no solamente locales, sino además podría desarrollar la importación tambien, para tratar minerarles de Bolivia, Perú”, dijo el ejecutivo.

Pequeños mineros

Y los pequeños mineros apuestan a lo “grande”. Reconocen eso sí, que las faenas se encuentran paralizadas, debido a la pérdida del poder de compra, no obstante ven en este proyecto, la oportunidad de generar más y mejores puestos de empleo en la región.

Eduardo Álvarez, Presidente de la mesa de trabajo de minería y Pdte. de la Central Única Regional de pequeños mineros de Arica y Parinacota sostuvo que; “Nosotros tenemos paralizadas las faenas en la región por no tener un poder de compra (…) esta oportunidad que llega a la región con esta planta Kasem a nosotros nos abre muchas perspectivas en el sentido de que ya no solo vamos a vender piedras, sino que vamos a participar del proceso metalúrgico que nos va a dar un valor agregado a nuestro trabajo y eso nos permitirá generar más empleo, trabajar con la educación -a través de liceos técnicos, Centros de Formación Técnica y Universidades ligadas al tema minero- , trabajar con más técnicos de la región y generar, como decía más y mejores empleos para Arica y Parinacota de manera directa e indirecta”, precisó. El presidente de la Central Única de pequeños mineros de la región agradeció además “las gestiones del seremi (de Minería), Mauricio Valencia que nos brindó todo el apoyo necesario para concretar nuestras metas y este es el mejor reflejo de aquello”, concluyó el dirigente.

Por su parte, Orlando Valenzuela, Presidente del proyecto Alto Acha, señaló que “con esto, se nos abre una puerta para el desarrollo de la minería, sobre todo en la forma que expone el señor Garafulic, en el sentido de que nosotros vamos a participar, no solo vamos a vender sino que vamos a aprender teconología (…) esto es bueno por muchas razones, es tecnología limpia, se abrirán nuevas oportunidades laborales sobre todo a jóvenes que egresan de liceo técnicos, institutos y universidades ligadas al tema minero (…) claramente es una buena fuente de empleo para la región, porque cada puesto en la faena misma son 5 ó 6 más para auxiliares y distintas labores propias en el tema minero que involucra a familias completas (…) nosotros creemos que serían más de mil puestos de empleo directos que generaría este proyecto”, dijo.

Proyecto planta Móvil de Cátodos

El proyecto planta móvil de Cátodos de cobre fue dado recientemente por el Gerente General de Transducto, Dieter Garafulic, empresa Kasem, a cargo de la instalación de la planta.

Durante el encuentro, el Seremi de Minería, Mauricio Valencia dijo que “Este proyecto se enmarca dentro del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en fortalecer a la pequeña minería, fomentado el poder implementar este tipo de plantas móviles que dará sustento al pequeño minero (…) hoy día varios factores como el cierre del poder de compra de Enami, el cierre temporal que hubo de Pampa Camarones y el bajo valor del cobre hizo decrecer en forma crítica la producción de la pequeña minería en la región. Hoy existe solo un productor de cobre en arica Parinacota, que lleva su explotación a Tocopilla, al poder de compra de Tocopilla (…) hoy queremos ponernos como meta de aquí al 2021, tener a lo menos 50 pequeños mineros en la región, que puedan sosportar y generar un empleo de alrededor de 500 personas, haciendo de la minería un motor de desarrollo y progreso a nivel social”, dijo el Secretaio Regional de Minería.

En la oportunidad estuvo también presente el Director Regional del Sernageomin, Alfredo Arriagada. La autoridad confirmó la aprobación, de los primeros trámites, de la planta móvil de cátodos, a cargo de Kasem, señalando que; “cada proyecto de actividad de operaciones de mina o planta (grande, pequeña y mediana), debe presentar un plan de trabajo (…) ellos presentaron su plan de planta móvil, se hicieron las consultas respectivas y se encuentra en proceso (…) quedaría pendiente el plan de cierre, que según comentaron los ejectutivos durante la presentación del proyecto, lo presentarían en los próximos días”, concluyó.

Cabe señalar que en los próximos días los pequeños mineros de la región se constituirán legalmente como “Corporación de Desarrollo de la Pequeña MInería de Arica y Parinacota”.